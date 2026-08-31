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Новости Брянска

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Брянскую область 1 сентября ждут грозы и сильный ветер

Во вторник, 1 сентября, в Брянской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду, что может привести к перебоям в электроснабжении и повреждениям имущества.

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