Большой волейбольный праздник

В Салехарде День народного единства отметили большим турниром Дружбы по волейболу. Побороться за кубок Главы города и заодно доказать, что спорт объединяет собрались представители самых разных национальностей, проживающих в ямальской столице.
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