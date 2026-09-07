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Пятый канал

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Валя Карнавал продает свой оранжевый кабриолет за 12,5 млн рублей

Валя Карнавал продает свой оранжевый кабриолет за 12,5 млн рублей

Оранжевый кабриолет BMW M4 с белоснежным салоном, принадлежащий блогеру Вале Карнавал, появился в продаже на одном из сайтов объявлений.

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