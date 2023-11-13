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Cколько раз в день лжет среднестатистический человек?

Новые исследования раскрывают новую информацию о том, как часто люди лгут. Какие факторы влияют на лживость? Увеличивает или уменьшает личная связь вероятность придерживаться истины? Ложь более распространена в текстовых сообщениях или электронной почте, чем по телефону или лично? Новые ….

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