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Конгрессвумен Тлаиб призвала МУС арестовать Нетаньяху

Конгрессвумен Тлаиб призвала МУС арестовать Нетаньяху

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб заявила, что Международному уголовному суду (МУС) следует арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху за нарушение норм международного права.

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