Конгрессвумен Тлаиб призвала МУС арестовать Нетаньяху

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб заявила, что Международному уголовному суду (МУС) следует арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху за нарушение норм международного права.
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