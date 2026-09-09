В бывшем СИЗО «Кресты» в Петербурге началась реставрация

Как сообщила 9 сентября пресс-служба Смольного, исторический комплекс "Кресты" на Арсенальной набережной начали реставрировать, чтобы приспособить его помещения для современного использования.
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