Сын Евгения Пригожина возглавил белорусский «Конкорд»

«Дочка» российской компании зарегистрирована 19 июля 2023 года — за месяц до крушения вертолета, перевозившего бизнесменаСын погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Павел, стал руководителем белорусского ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
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