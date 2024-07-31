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Сын Евгения Пригожина возглавил белорусский «Конкорд»

Сын Евгения Пригожина возглавил белорусский «Конкорд»

«Дочка» российской компании зарегистрирована 19 июля 2023 года — за месяц до крушения вертолета, перевозившего бизнесменаСын погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Павел, стал руководителем белорусского ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

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