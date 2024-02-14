«Злокачественные опухоли у детей чаще всего выявляют в 2–3 года»

В России злокачественные новообразования ежегодно находят у 3,5 тыс. детей. Как правило, это происходит, когда ребенку всего 2–3 года, и примерно в половине случаев никаких симптомов заболевания нет, рассказала «Известиям» директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им.