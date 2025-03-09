В ГД сравнили угрозы Киева взорвать Крымский мост с поговоркой о курице и гнезде

Угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) взорвать Крымский мост сравнимы с русской поговоркой о курице и гнезде.
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