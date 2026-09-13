🧪 С начала года сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю провели 10 тысяч исследований Служба занимается мониторингом всего, что мы едим, чем дышим и от чего болеем.
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