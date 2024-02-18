Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Немецкий обозреватель заявил о «потрясении» от сдачи ВСУ самого мощного укрепрайона в Авдеевке

Немецкий обозреватель заявил о «потрясении» от сдачи ВСУ самого мощного укрепрайона в Авдеевке

Подразделения ВСУ сбежали из Авдеевки, бросив самый мощный укрепрайон, специально подготовленный к длительной обороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх