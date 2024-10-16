Синоптик спрогнозировал позднее бабье лето в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал позднее бабье лето в городе. «Сравнил сейчас все атмосферные параметры с бабьим летом середины октября 2018 года — всё примерно одинаково, только вот в том году теплее было.