Синоптик спрогнозировал позднее бабье лето в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал позднее бабье лето в городе. «Сравнил сейчас все атмосферные параметры с бабьим летом середины октября 2018 года — всё примерно одинаково, только вот в том году теплее было.
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