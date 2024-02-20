«Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951). Картина Михаила Хмелько Предыстория В 1653 году гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий прислал в Москву посольство к государю Алексею Михайловичу в составе войскового старшины Григория Гуляницкого и войскового писаря Ивана Выговского, с прошением принять «всю Малороссию его и все Войско Запорожское в вечное своё твердое владение, подданство и покровительство».