Хабиб Нурмагомедов задолжал сотни миллионов налоговой

Имущество бойца Хабиба Нурмагомедова было арестовано за долги. На имущество Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC, был наложен арест из-за его многомиллионного долга перед налоговыми органами, сумма которого составляет 302 миллиона рублей.
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