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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Хабиб Нурмагомедов задолжал сотни миллионов налоговой

Имущество бойца Хабиба Нурмагомедова было арестовано за долги. На имущество Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC, был наложен арест из-за его многомиллионного долга перед налоговыми органами, сумма которого составляет 302 миллиона рублей.

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