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Отказ легких и тяжелый диагноз: 35-летнего сына Михаила Ефремова срочно спасают врачи

Отказ легких и тяжелый диагноз: 35-летнего сына Михаила Ефремова срочно спасают врачи

Стало известно, что происходит со здоровьем Николая Ефремова. Михаил Ефремов с сыном Николаем LEGION-MEDIAСын Михаила Ефремова и ушедшей из жизни в январе 2025 года Евгении Добровольской столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

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