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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева: «Раньше я постоянно следила за рейтингом, потому что играла за собаку. Сейчас не слежу»

Мирра Андреева: «Раньше я постоянно следила за рейтингом, потому что играла за собаку. Сейчас не слежу»

– Раньше я постоянно следила за рейтингом, потому что играла за собаку. (Ей обещали собаку за попадание в топ-20 в прошлом сезоне – Спортс’‘).

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