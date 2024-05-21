Силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ и снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак двух украинских дронов на территории Белгородской области, а также перехватили снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО «Ольха» по территории региона, сообщает Минобороны РФ.
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