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Аргументы недели

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Мотоциклист ехал по главной, но это его не спасло

Мотоциклист ехал по главной, но это его не спасло

В ГИБДД Крыма рассказали, что в субботу в Симферополе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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