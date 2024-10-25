«Стыдно говорить, но…» Ландо Норрис считает себя хуже Ферстаппена

«Стыдно говорить, но…» Ландо Норрис считает себя хуже ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolПилот McLaren Ландо Норрис признал, что эпизод на Гран При США продемонстрировал разницу в классе между ним и Максом Ферстаппена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии