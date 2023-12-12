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Десятилетиями были во всём первые, а ушли из России и кончились: знаменитый шведский производитель Electrolux начал загибаться

Десятилетиями были во всём первые, а ушли из России и кончились: знаменитый шведский производитель Electrolux начал загибаться

9 ноября 82K прочитали Компания Electrolux после ухода из России столкнулась с финансовыми проблемами, которые сейчас разрослись до такого масштаба, что руководство планирует начать массовое увольнение сотрудников.

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