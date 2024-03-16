Владимир Сальдо сообщил о создании в оккупированном киевским режимом Херсоне "сети стукачей". ФОТО: Владимир Сальдо

В оккупированном киевским режимом Херсоне создают "сеть стукачей". Штатные информаторы из местных жителей будут следить за мужчинами от юношей до 60-летних, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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