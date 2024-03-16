Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    От нашего мннения ничего не зависит. Мы только узнаем последствия,кто и куда уехал на ПМЖ после своего обогащения и  ...После выборов пре...
  • Ильдар Ямалетдинов
    Кто будет восстанавливать эту территорию, конечно Россия, потому что эти территории примкнут к России.Все потери Украин...
  • Ливень
    всё можно уместить в одну фразуДоскакались!...Все потери Украин...

Владимир Сальдо сообщил о создании в оккупированном киевским режимом Херсоне "сети стукачей". ФОТО: Владимир Сальдо

Владимир Сальдо сообщил о создании в оккупированном киевским режимом Херсоне "сети стукачей". ФОТО: Владимир Сальдо

  В оккупированном киевским режимом Херсоне создают "сеть стукачей". Штатные информаторы из местных жителей будут следить за мужчинами от юношей до 60-летних, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх