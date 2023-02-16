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Энергетики завершают восстановление энергоснабжения поселков Сочи и Туапсе

Энергетики завершают восстановление энергоснабжения поселков Сочи и Туапсе

По состоянию на 10:00 четверга, 16 февраля, энергетики "Россети Кубань" восстановили электроснабжение уже 75% потребителей в Сочи и Туапсинском районе.

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