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Министр обороны Украины призвал заменить ООН и ОБСЕ

ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не справились с урегулированием ситуации вокруг Украины, считает глава украинского Минобороны Алексей Резников.

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