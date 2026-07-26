Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в День Военно-Морского Флота заявил, что Россия не начинала конфликт на Украине, а отвечала за боевые действия, начатые украинскими властями при поддержке Запада.
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