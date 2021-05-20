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Блинкен написал в соцсети объяснение, для чего встретился с Лавровым

Блинкен написал в соцсети объяснение, для чего встретился с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встречался в среду, 15 мая, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.

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Игорь Ткаченко
Он только забыл сказать, чем ему ответил Лавров на последние 3 пункта)))
Эмиль Хайруллин
Среда была 19 мая, а не 15-е.
Владимир Борисов
Вот Блин !!!!

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