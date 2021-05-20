Блинкен написал в соцсети объяснение, для чего встретился с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встречался в среду, 15 мая, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.
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