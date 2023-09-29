Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Если дёрнется, не будет Америки": Письмо Байдену от русского министра

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Комментарии
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Михаил Сартин
Половина детей правительства живет в Америке, Кто ее будет бомбить? Путин когда дал команду разобраться с двойным гражданством в правительстве и с загранпаспортами? Вы какое-то изменение видите? Вот и я то-же. Из России делают болото. Я даже не очень верю в СВО, очень похоже на коммерческую операцию.
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22 час.
vladimir vedenkin
Эти бы мысли, да Президенту...
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21 час.
ФС
Фарид Сабиров
Всех казнокрадов ждет ледоРуб. А не счета замки яхТы. Если пофартить то помойка в вашИнгТонет ???? Хотя вряд ли очень много вреда нанесли эти сволочи РОССИИ.
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21 час.

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