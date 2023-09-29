"Если дёрнется, не будет Америки": Письмо Байдену от русского министра

Михаил Сартин

Половина детей правительства живет в Америке, Кто ее будет бомбить? Путин когда дал команду разобраться с двойным гражданством в правительстве и с загранпаспортами? Вы какое-то изменение видите? Вот и я то-же. Из России делают болото. Я даже не очень верю в СВО, очень похоже на коммерческую операцию.