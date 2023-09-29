Есть люди-легенды, люди, которые делали историю нашей страны. Андрей Фёдорович Дунаев был одним из тех, кто летал в Форос освобождать Горбачева в 1991 году, в 1993 был одним из защитников Белого дома, за что потом находился под следствием.
"Если дёрнется, не будет Америки": Письмо Байдену от русского министра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Сартин
Половина детей правительства живет в Америке, Кто ее будет бомбить? Путин когда дал команду разобраться с двойным гражданством в правительстве и с загранпаспортами? Вы какое-то изменение видите? Вот и я то-же. Из России делают болото. Я даже не очень верю в СВО, очень похоже на коммерческую операцию.
Ответить
22 час.
vladimir vedenkin
Эти бы мысли, да Президенту...
Ответить
21 час.
ФС
Фарид Сабиров
Всех казнокрадов ждет ледоРуб. А не счета замки яхТы. Если пофартить то помойка в вашИнгТонет ???? Хотя вряд ли очень много вреда нанесли эти сволочи РОССИИ.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии