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Юго-Восточный Курьер

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Андрей Титов: При проектировании городского вокзала Крюково использованы лучшие новаторские решения

Андрей Титов: При проектировании городского вокзала Крюково использованы лучшие новаторские решения

Такие современные вокзалы – это и рост комфорта, и безопасности При проектировании городского вокзала Крюково и прилегающей инфраструктуры Зеленограда использованы лучшие новаторские решения, что позволило улучшить комфорт и безопасность как перевозок на МЦД-3, так и на внутригородских маршрутах.

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