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Пункт-А

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Поздравление Игоря Мартынова с Днем железнодорожника

Поздравление Игоря Мартынова с Днем железнодорожника

Уважаемые ветераны и работники железнодорожной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника! Этот праздник, отмечаемый в первое воскресенье августа, объединяет всех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу нашего железнодорожного комплекса.

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