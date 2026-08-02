Поздравление Игоря Мартынова с Днем железнодорожника

Уважаемые ветераны и работники железнодорожной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника! Этот праздник, отмечаемый в первое воскресенье августа, объединяет всех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную работу нашего железнодорожного комплекса.