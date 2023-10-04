С октября в России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ

Экономист предупредила граждан об изменившихся правилах оплаты ЖКХ.Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с порталом Прайм обратила внимание на некоторые пункты гражданского права, которые помогут избежать возможных переплат по ЖКХ.
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