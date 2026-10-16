Немецкий автопроизводитель BMW запустил программу добровольного увольнения на фоне планов сократить до восьми тысяч рабочих мест по всему миру, в основном в Германии, однако столкнулся со сбоем на внутреннем портале для сотрудников из-за большого числа желающих уволиться.
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