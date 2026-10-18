Анкара покрывает часть потребностей в энергоносителях за счет поставок из России, Ирана, Азербайджана и других стран и пытается диверсифицировать импорт, в том числе через сделки с США, отмечает Reuters.
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