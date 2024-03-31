В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ*

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая опубликовал в социальной сети X пост, в котором рассказал, что спецслужбы Турции осуществили задержание 51 человека, которые попали под подозрение о наличии связей с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ).