В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ*

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая опубликовал в социальной сети X пост, в котором рассказал, что спецслужбы Турции осуществили задержание 51 человека, которые попали под подозрение о наличии связей с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ).
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