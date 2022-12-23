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Капризов при 2:5 с «Сан-Хосе»: передача, 2 броска и «+1» за 22:54 при 5:16 в большинстве. У него 43 очка в 33 играх

Капризов при 2:5 с «Сан-Хосе»: передача, 2 броска и «+1» за 22:54 при 5:16 в большинстве. У него 43 очка в 33 играх

Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче с «Сан-Хосе». «Миннесота» проиграла «Шаркс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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