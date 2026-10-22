Гибридный кроссовер GAC S7 Он за мной следит? – неожиданно изрек мой друг, подходя к GAC S7. Сначала я даже не поняла, о чем речь, но уже через пару секунд смеялась: да-а-а, технологии дошли.
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