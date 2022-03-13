«Джентльменов» Гая Ричи превратят в сериал

«Джентльменов» Гая Ричи адаптируют для малого экрана на Netflix, уверяет Deadline. За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом сериала совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.
«Джентльменов» Гая Ричи адаптируют для малого экрана на Netflix, уверяет Deadline. За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом сериала совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.
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