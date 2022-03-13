«Джентльменов» Гая Ричи превратят в сериал

«Джентльменов» Гая Ричи адаптируют для малого экрана на Netflix, уверяет Deadline. За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом сериала совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.