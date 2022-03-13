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«Джентльменов» Гая Ричи превратят в сериал

«Джентльменов» Гая Ричи превратят в сериал

«Джентльменов» Гая Ричи адаптируют для малого экрана на Netflix, уверяет Deadline. За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом сериала совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.

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