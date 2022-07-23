Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
    Лучше самого чубайса канцлером. Вот ржачка будет...«Ищите газ сами»:...
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    Мы-никто,и ничего не можем,всё  решают без нас.Нас нет,вообще нет...Газ немцы получил...

Советник президента США по нацбезопасности: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS с дальностью до 300 км

Советник президента США по нацбезопасности: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS с дальностью до 300 км

  Некоторое время назад украинские военные, чиновники и СМИ начали активно рассуждать на тему получения из США более дальнобойных боеприпасов к пусковым установкам – колесным M142 HIMARS и гусеничным M270 MLRS, которые совмещают в себе РСЗО и ТРК.

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