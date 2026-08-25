Пожар на Амурском газохимическом комплексе: госпитализированы пять человек

На территории строящегося Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Амурской области произошло возгорание, в результате которого госпитализированы пять человек, сообщила пресс-служба предприятия 25 августа.
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