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Мировое обозрение

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ИИ-бум обеспечил AMD рекордную выручку в серверном сегменте, но слабый прогноза на текущий квартал обвалил акции

ИИ-бум обеспечил AMD рекордную выручку в серверном сегменте, но слабый прогноза на текущий квартал обвалил акции

Компания AMD в своём развитии в некоторых моментах начинает повторять путь конкурирующей NVIDIA, поскольку в прошлом году её выручка в серверном сегменте выросла до рекордных величин, и теперь этот сектор рынка является для неё крупнейшим источником доходов.

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