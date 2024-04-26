Как выглядели шлемы японских самураев: Кабуто - эстетика войны

Как воин одевается для смертельной схватки? Если он был самураем XIV века, то обязательным атрибутом для него являлся кабуто - шлем, который был предназначен не только для защиты, но также отражал индивидуальность человека, владевшего им.
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