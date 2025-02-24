Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

❄️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 24 февраля: Облачно с прояснением. Снег. Местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.
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❄️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 24 февраля: Облачно с прояснением. Снег. Местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.