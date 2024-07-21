Новое исследование положило конец надеждам на существование чёрных дыр из света

Новое исследование, проведённое учёными из Университета Ватерлоо и Института теоретической физики Периметр в Канаде, а также Института физики элементарных частиц и космоса (IPARCOS) в Университете Комплутенсе в Мадриде, предполагает, что экстремальные объекты, известные как «kugelblitze» — чёрные дыры, сформированные исключительно из света, невозможны в нашей Вселенной.
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