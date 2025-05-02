Unilever вложит в производства в Мексике рекордные $30 млрд

Британская корпорация Unilever вложит в расширение производства в Мексике рекордные $30 млрд. Об этом на пресс-конференции заявил глобальный исполнительный директор компании по цепочке поставок и операциям Виллем Эйен, передает РИА Новости.
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