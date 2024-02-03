Оказывается, объем оперативной памяти Samsung Galaxy S24 можно увеличить в два раза – система полностью поддерживает 16 ГБ ОЗУ

Инсайдер Ice Universe опубликовал фото Samsung Galaxy S24 с 16 ГБ оперативной памяти. Оказалось, что энтузиасты (как сказал сам информатор, из числа его подписчиков) научились вдвое увеличивать объем RAM.
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