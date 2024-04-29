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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Лидия Собеска, новая арена и фоторежим: Авторы Tekken 8 раскрыли детали первого ...

Лидия Собеска, новая арена и фоторежим: Авторы Tekken 8 раскрыли детали первого ...

Лидия Собеска, новая арена и фоторежим: Авторы Tekken 8 раскрыли детали первого сезона в новом динамичном трейлереНа мероприятии Evo Japan 2024 компания Bandai Namco раскрыла детали первого сезона Tekken 8 и показала грядущие обновления в свежем трейлере.

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