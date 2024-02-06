Юные дзюдоисты КБР - лучшие в «ЛокоДзюдо»

Пять медалей завоевали дзюдоисты Кабардино-Балкарии в суперфинале всероссийского проекта «ЛокоДзюдо-2023» в Москве, - сообщил РИА КБР в понедельник пресс-секретарь спортивного клуба дзюдо «Локомотив» Анзор Балахов.
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