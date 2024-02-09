«Систематическая проблема»: владелица пострадавшего авто о прорыве на Кораблестроителей

Место аварийное уже много лет, провалы происходят несколько раз за сезон, говорят местные жители. На парковке у дома 37 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе от прорыва трубы с водой повреждены около 20 автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии