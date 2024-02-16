Рогов назвал позицию премьера Словакии Фицо по Донбассу согласием с неизбежным

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов отметил, что заявление словацкого премьера Роберта Фицо о том, что Россия не покинет Донбасс и Крым, — это согласие с неизбежным.