Рогов назвал позицию премьера Словакии Фицо по Донбассу согласием с неизбежным

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов отметил, что заявление словацкого премьера Роберта Фицо о том, что Россия не покинет Донбасс и Крым, — это согласие с неизбежным.
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