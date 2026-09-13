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Главы Anthropic, OpenAI и xAI призвали замедлить разработку ИИ

Главы Anthropic, OpenAI и xAI призвали замедлить разработку ИИ

Дарио Амодеи, Сэм Альтман и Илон Маск выступили за снижение темпов развития наиболее мощных ИИ-моделей.

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