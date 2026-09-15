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Баб-эль-Мандебский узел: почему Трамп хранит молчание?

Баб-эль-Мандебский узел: почему Трамп хранит молчание?

Ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе не сходит с первых полос. Волнует она прежде всего те страны, которые критически зависят от этого (еще одного) узкого горлышка мировой экономики.

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