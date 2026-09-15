Баб-эль-Мандебский узел: почему Трамп хранит молчание?

Ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе не сходит с первых полос. Волнует она прежде всего те страны, которые критически зависят от этого (еще одного) узкого горлышка мировой экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новая роль Зеленс...
- ЕС больше не буде...
- Восточный поворот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым