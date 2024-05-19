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Запасы марганца пополняются: крупное месторождение обнаружено в Якутии

Запасы марганца пополняются: крупное месторождение обнаружено в Якутии

Запасы марганца пополняются: крупное месторождение обнаружено в Якутии Татьяна АрестоваВалентин Пармон, председатель Сибирского отделения РАН, сделал важное заявление на заседание в честь юбилея (300 лет) академии.

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